İzmir Barosu Referandum Kararını Açıkladı

İzmir Barosu, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

İzmir Barosu, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

İzmir Barosuna bağlı üyeler, Konak Meydanındaki Hasan Tahsin anıtının önünde bir araya geldi. Bir basın açıklaması yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandumda "Hayır" diyeceklerini söyledi. Özcan, "Önümüzdeki referandumda halkımız, egemenliğine ve Cumhuriyetine sahip çıkacaktır" dedi.