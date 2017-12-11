İZMİR BAŞARDI SAMSUN ŞAŞIRTTI

Türkiye'de 11 sokağı meydana bağlanan tek yer Samsun Saathane Meydanı. 8 sokağın meydana açıldığı İzmir Meydanı ise statü bakımından ikinci sırada.

Türkiye'de 11 sokağı meydana bağlanan tek yer Samsun Saathane Meydanı. 8 sokağın meydana açıldığı İzmir Meydanı ise statü bakımından ikinci sırada. Saathane Meydanı Mülk Sahibi Ayla, "İzmir meydanı kente kazandırdı. Samsun yok etme derdinde "dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde esnaf bölgenin tarihi Osmanlı çarşı kimliğini yok ettiğini belirterek, 250'ye yakın dava açmıştı. 7 yıldır süren kentsel dönüşüm projesi bölgedeki esnafı ve mülk sahiplerini perişan ederken, Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyeti Üyesi Ayla, sanat tarihçi bilirkişilerinin Saathane Meydanı'nın Klasik Osmanlı Çarşısı olduğunu açtıkları davada tespit ederek mahkemenin dikkatine sunduklarına dikkati çekti.

Ayla, bu bölgenin kuruluşu itibariyle ticaret kökenli olup şehrin en önemli merkezi haline geldiğini söyledi. Samsun'un tarihi kökeni olan bir kartvizite ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ayla, "Samsun'un İzmir Kordonu'ndan bir eksiği yok. Bizim şehrimize dışarıdan gelen insanların şehir kültürünü görebilecekleri ve bilgi alabilecekleri en önemli noktalardan bir tanesi de Saathane Meydanı'dır. Burası doğru bir bakışla yaşatılmalıdır. Türkiye'nin tek 11 ayrı sokağa açılan meydanı Saathane Meydanıdır. Bunu 8 sokakla İzmir takip eder. İzmir'de tarhi meydan güzel bir çalışma ile ortaya çıkarıldı. Samsun'da da bu yapılabilir. Samsun'un tarihi kimliğini yok etmeyelim "dedi.

TARİHİ KİMLİK YOK OLACAK

Sanat Tarihçi bilirkişilerinin bu bölgeyi Klasik Osmanlı Çarşısı olarak ifade ettiğini dile getiren Ayla, bu söylemin mahkeme bilirkişisi tarafında da belgelenmiş bir söylem olduğunun altını çizdi. Mahkemenin bu sözü tasdik etmesine rağmen burayı kendi kimliğinden çıkararak bir meydana çevirmeye kalkışmanın tarihi kimliği yok edeceğini savunan Ayla, "Belediyenin inadı yüzünden vakit kaybediyor vatandaş. Kaybedeceğinizi bile bile dava açıp yeni imar planı yapıyorsunuz. 8 defadır imar planı iptal ediliyor. Belediye bunu gördüğü halde bir sonraki planı yine aynı şekilde hazılıyor. Burada kaybeden Samsun oluyor" diye konuştu.

VATANDAŞA RAĞMEN BELEDİYECİLİK OLMAZ

CHP İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz ise Saathane Projesiyle ilgili halka rağmen siyaset ve belediyeciliğin olmayacağını söyledi. Yusuf Ziya Yılmaz'ın başından beri bu anlayışı savunduğunu aktaran Akcagöz, "Vatandaşla, esnafla ortak noktada buluşularak belediyecilik yapılmalı. Vatandaşlar mahkemelere gidiyor bu konuyla alakalı. 7 yıldır Saathane Meydanı Projesi belli bir noktaya geldi ve hala beklemede. Bu bir zihniyet meselesi. Dışarıdan bakıldığında makyajı çok güzel ama gerçekte halkın taleplerine kulağını tıkayan bir hizmet anlayışı var" şeklinde konuştu. Barış GÖK



Ayla hazırdıkları projenin Büyükşehir Belediyesi'nce dikkate alınması gerektiğini söyledi.