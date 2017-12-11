İzmir Büyükşehir Meclisinde ’Yavuz Bingöl Sokağı’ Tartışması

Narlıdere Belediye Meclisinin Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin Berkin Elvan Sokak olarak, Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden güneye doğru yaklaşık...

Narlıdere Belediye Meclisinin Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin Berkin Elvan Sokak olarak, Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmı kapsayan bölümün isminin de Ali İsmail Korkmaz Sokak olarak değiştirmesi kararı, üçüncü kez İzmir Büyükşehir Meclisi gündemine geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturumda gündeme Narlıdere Belediye Meclisinin geçmiş dönemde aldığı sokak ismi değiştirme kararları geldi. Kararlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde üçüncü kez görüşülürken, üçüncü kez meclis gündeminde bırakıldı. İzmir Büyükşehir Meclisinde ekim ayında gündeme gelen önergede, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin Berkin Elvan Sokak olarak, Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmı kapsayan bölümün isminin de Ali İsmail Korkmaz Sokak olarak değiştirilmesi yer aldı. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Elvan ve Korkmaz'ın isimlerinin Narlıdere'de sokaklara verilmesi kararları, Ekim ayında sonuca bağlanmayarak gündemde bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda da aynı karar çıktı ve sokak isimleri yine gündemde kaldı. Komisyonlarda oy birliğiyle reddedilen kararlar mecliste bu ay da gündeme geldi. AK Partili meclis üyeleri, CHP'li Sırrı Aydoğan ve komisyonda görevli üyeler, geçmiş yıllarda verilen sokak isimlerinin değiştirilmemesi yönünde alınan ilke kararlarını Başkan Kocaoğlu'na hatırlattı. Bunun üzerine Narlıdere Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan kararlar tekrar gündemde bırakıldı.

"Öyle hassas konular geliyor ki istisnalara giriyor"

AK Partili Ali Kökoğuz, "Başkanım sizin ilke kararlarınız var. Bu kararları onaylarsanız kendinizle çelişmiş olursunuz" dedi. Kocaoğlu ise, "Öyle hassas konular geliyor ki istisnalara giriyor. Geri çeviremiyoruz. Bir daha gelirse onaylamayacağım" dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da, "Bu karar Narlıdere Belediye Meclisinden oy birliği ile geçti. Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz, Gezi olaylarında hayatlarını kaybeden çok değerli gençlerimizdir. Narlıdere'de bu isimleri her köşede görebilirsiniz. Bu Narlıdere'nin yüzde 80'inin aldığı karardır. Bu konunun mecliste beklemesinden bile tedirgin olduk. Bunun yeniden tartışılması bizim ağırımıza gidiyor" diye konuştu.

Çevik Bir tartışması

AK Partili İmet Tunç ise, "Biz burada rahmetli arkadaşları tartışmıyoruz. Yavuz Bingöl'ün isminin alınıp yerine başka bir ismin verilmesini konuşuyoruz. Biz buna karşıyız" açıklamasında bulundu. AK Partili Paşa Çelebi ise, "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi ve alakayı inşallah bir gün Çevik Bir Meydanı'nda da gösterirsiniz" deyince Kocaoğlu da, "Bunu temcit pilavı gibi konuşup durmanın anlamı yoktur. Bana Çevik Bir'in suçlu olduğu belgesini getirin, beraber değiştireceğiz oybirliği ile. Konuyu gündemde tutuyorum ama isim değişikliği konusu doğru değil. Yavuz Bingöl'ün ismini sokağa kim verdiyse verdi. Başka sokak getirin ne istiyorsanız onu yapalım. Yeni isim verme konusunda eyvallah" cevabını verdi.

Kudüs kararı tepkisi

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, "Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır" derken, Başkan Kocaoğlu da, "Orta Doğu'da yeniden bir paylaşım kavgası sürüyor. Üç semavi dinin ortak değeri Kudüs şehrinin İsrail'in başkent olarak ABD Başkanı tarafından kabul edilmesi zaten başlı başına Orta Doğu'daki durumun tansiyonunu kat be kat yükseltmek için yapılmıştır. Bu egemen güçlerin bir oyunudur" ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye saldırıya kınama

Öte yandan AK Partili Doğan, CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye yapılan saldırıyı kınarken, Başkan Kocaoğlu da, "Bu saldırı çıkar nedeniyle meydana geldi. Bu kurşun kimse gelirse gelsin şiddetle kınamamız gerekmektedir. Başkan İnce, kimseye kötülük yapmayan ve toplumun yararı için, ilçesinin yararı için namusu ve şerefi ile çalışan bir arkadaşımızdır" dedi.