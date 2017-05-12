İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ağrı’da

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından büyük emeklerle getirilen, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları,...

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından büyük emeklerle getirilen, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları, Bugün Taşlıçay Atatürk Kültür Salonun'da konser verdiler.

İlçe Kaymakamı Enver Özdarin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ve kurum amirlerinin katılımıyla iki seans halinde önce ilkokul ve ortaokul öğrencilerine daha sonra lise ve kurum amirlerine sanatın inceliklerini sergilediler.

Öğrenci ve Sanatçılar arasında sanata dair kaynaşmanın örneği gösterilirken, Belki de ilk defa bir enstrüman gören öğrenciler dokunarak ve çalmaya çalışarak hayatlarına tatlı birer anı kattılar.

Taşlıçay İlçe Kaymakamı Özderin, Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Tahsin Göksu'yu ve yönetimini katkılarından, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Programın ardından, Taşlıçay ilçesini sanatlarıyla renklendiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları; Kemanda Gündüz Öğüt ve Banu Öner Yenilmez, Viyolada Hande Taban, Viyolonsel de Murat Alkan'a plaket taktim edilerek, toplu fotoğraflar çekildi.