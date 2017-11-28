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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Aydın Bilim Sanat Merkezinde Konser Verdi

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Aydın Bilim Sanat Merkezinde Konser Verdi
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nin daveti üzerine İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nde...

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nin daveti üzerine İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim konseri gerçekleştirdi.

Çeşitli klasik müzik eserleri ve çocuk şarkılarını seslendiren sanatçılar, öğrencilerin de müzik üzerine sorularını cevapladı. Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Ahmet Demir, "Öğrencilerimizin sanat ve sanatçılarla iç içe olması bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikleri öğrencilerimiz için çok sık yapmaya çalışıyoruz.Öğrencilerimiz enstrümanları ve müzik kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.Yaşayarak öğrenme ile hedeflerimize daha çabuk ulaşıyoruz.Ayrıca öğrencilerimiz, sanatçılardan etkilenip onlar gibi olmak için onları örnek alıyor. Davetimizi kırmayıp kurumumuza konsere gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Gündüz Öğüt, Özge Tanrıver, Hande Taban ve Başak Yalçın'a teşekkür ederim" dedi.

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