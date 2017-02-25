İzmir Ekonomi Öğrencilerine Girişimcilik Sertifikası

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, Uygulamalı Girişimcilik Dersinde iş modellerini belirleyerek, dersi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını...

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, Uygulamalı Girişimcilik Dersinde iş modellerini belirleyerek, dersi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, Uygulamalı Girişimcilik Dersinde iş modellerini belirleyici bir çalışma yaptı. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, KOSGEB İzmir Güney Bölge Müdürü Recep Özçevik, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı'dan sertifikalarını aldı. Öğrenciler, böylece KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik desteğini de almaya hak kazandı. İş fikirlerini hayata geçirmek isteyen öğrencilerin, 50 bin TL'si hibe 100 bin TL'si 54 ay faizsiz geri ödemeli kredi şeklinde 150 bin TL'lik destek alacağı kaydedildi. Törende konuşan KOSGEB İzmir Güney Bölge Müdürü Recep Özçevik, katma değer yaratmak isteyen bütün girişimcilere devlet desteği verildiğini belirterek, "Yeni çıkan düzenleme ile artık KOSGEB web sitesinde dolduracağınız basit bir formla işletmenizi kurabileceksiniz. Maddi destek mekanizması artık çok daha hızlı ve verimli işliyor. KOSGEB'in bunun yanında verdiği özellikle ARGE desteklerinden de faydalanılması yararlı olacaktır" dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan da, TÜSİAD Girişimcilik Bayrağını 3. kez üst üste kazanmanın girişimcilikte üniversite olarak iddiasını kanıtladığını söyledi. Prof. Dr. Muğan, destekleyici kurumlarla stratejik ortaklıkların artarak devam edeceğini kaydetti. İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı ise, derse ilginin arttığına dikkat çekerken, İEÜ Embryonix Şirketler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, öğrencilerde girişimcilik farkındalığı yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Demirkaya, İlk olarak 24 öğrencinin Girişimcilik Dersini aldığını, bugün sayının 300'e ulaştığını aktardı. Demirkaya, "Öğrencilerimiz ders sırasında yeni bir fikir nasıl oluşturulur ve bu fikir, iş modeline nasıl çevrilir sorularının yanıtlarını öğrendi. İş fikrinin hayata geçmesinde pazar araştırması çok önemlidir. Finansal planlama o işletmenin geleceğini belirler. Öğrencilerimiz dönem boyunca bunları öğrendiler ve bu süreçte de iş fikri ve iş modeli yarattılar" şeklinde konuştu.