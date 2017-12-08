İzmir Fuarında En Çok İlgiyi Bodrum Standı Gördü

11. kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda kurulan Bodrum standı yoğun ilgi gördü.

11. kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda kurulan Bodrum standı yoğun ilgi gördü. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Ticaret Odası (BODTO) organizasyonuyla hazırlanan stantta misafirleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon karşılayarak ağırladı.

Standı ziyaret edenlerle bir araya gelen yetkililer 2018 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üyelerini birlik beraberlik içinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Bodrum standımızda üyelerimizin iş görüşmeleri yapabilmesi ve Bodrumumuzu temsil etmek için, Bodrum Belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte tekrar Travel Turkey İzmir Fuarı'ndayız. Açılış kokteylimiz oldukça kalabalık geçti. Umuyorum ki üyelerimiz bu fuardan güzel sonuçlar alacak ve 2018 turizm sezonunu hep birlikte daha iyi tamamlayacağız." dedi.

Fuarın geçen yıla göre çok daha hareketli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "2017 gerçekten sıkıntılı geçti. Ancak biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Bodrum farklı bir tanıtıma gitti. Anadolu'da 30 ile gittik, 30 yurt dışı fuarına katıldık. 2017 yılında Türkiye'de gerçek turizm yapan tek yer Bodrum oldu. Otelcilik ile turizmi karıştırmamak lazım. Bodrum'a gelen misafirlerimiz şehir ile yaşıyor. Turistler Bodrum'a geldiklerinde sadece otelde kalmıyor, otelden çıkarak alışveriş yapıyor ve tarihi kültürel yerleri geziyor. Bu sene yaptığımız çalışmaların sonucunda Almanya ve İngiltere pazarında artış var. İngiltere'de 100 bin koltuk artışı var. Ortadoğu ülkelerinden Bodrum'a dönüşü başladı. Air Arabia haftada üç kez Bodrum'a uçacak. Bütün bunlar önümüzdeki yıl için umutlarımızı arttırıyor. Ancak biz yine söylüyorum mücadeleyi bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

10 Aralık pazar günü sona erecek Travel Turkey İzmir Fuarı'na 36 ülke ve 54 ilden seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcileri katılıyor.