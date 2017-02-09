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İzmir Katip Çelebi Üniversitesine Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesine Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlilerinin...

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından 4 ayrı ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) operasyon düzenlendi. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi'ne yönelik olarak yapılan 3. dalga operasyonda aralarında Tıp Fakültesi Dekanı M.A.M.'nin de bulunduğu 8 kişi, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve doktor kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'nün Yeşilyurt'da bulunan hizmet binasına götürüldü.

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