  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İzmir Metrosu Yeni Vagonlarına Kavuştu

» »
İzmir Metrosu Yeni Vagonlarına Kavuştu
İzmir Metrosunun Filosuna kattığı 95 vagonun 55'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

İzmir Metrosunun Filosuna kattığı 95 vagonun 55'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Kocaoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada; yatırımlar, Buca metrosu ve İzmir'in Ege Bölgesindeki yükselişinden söz etti.

Halkapınar Merkez Metro Merkez Binasında yapılan törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılış töreni öncesi açıklamalarda bulundu. 2016 itibarıyla 130 km olan raylı sistem ağının 2017'de 180 km'ye ulaşacağını söyleyen Kocaoğlu, Buca, Narlıdere metro hatları ve Bergama İZBAN hattının tamamlanmasıyla 2020 de İzmir Raylı sistem ağının 250 km'ye çıkacağını ifade etti. 95 metronun yaklaşık 320 milyon TL'ye (79 milyon 800 bin Euro) mal olduğunu dile getiren Kocaoğlu, teslim alınacak vagonlarla birlikte İzmir Metrosu'ndaki vagon sayısı 142'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.

Buca, Bornova, Garaj ve Çevreyoluna metro ile bağlanacak

Yaptıkları yatırımlarla raylı sistemlerde hatırı sayılır bir yere gelindiğini aktaran Kocaoğlu Buca ve Narlıdere'ye yapılacak Metro hattının son durumu hakkında da konuştu. Kocaoğlu, "Şu anda arkadaşlarımızın değerlendirmesi sürüyor ve iki büyük ihalemiz var. Bunlardan bir tanesi 2.5 km'lik 2 tane tünelle Buca'yı, Altındağ'a Bornova'ya oradan da 2.2 km'lik viyadükle de garaja ve çevreyoluna bağlıyoruz. Uçanyol dediğimiz yol, Yeşildereden çevreyoluna kadar kamulaştırılması yatırımı çalışmalarıyla beraber minimum 600 ile 650 Milyon lira civarında bir maliyeti var. Bu yol Ankara asfaltını, Mürselpaşayı, İzmir'in bütün ana arterlerini rahatlatacak" dedi.

Ege Bölgesinde Vergi rekortmeni İzmir

Bazı kesimlerde İzmir için sarf edilen olumsuz düşüncelerin olduğundan yakınan Kocaoğlu, İzmir'in ödediği vergilerle Ege Bölgesinde lider olduğunu aktardı. Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla, Manisa ödedikleri verginin hep fazlasını alırken İzmir'in verdiği verginin çok daha azını geri aldığı vurgulayan Kocaoğlu, "İzmir, 52 Milyar lira vergi vermiş, 13 Milyar lira kaynak almış. Egenin toplamına baktığımızda 61 Milyar lira merkeze kaynak vermiş, 29 Milyar lira kaynak almış, 32 Milyar lira Türkiye Cumhuriyeti bütçesine artı vermiş. İzmir ise 39 Milyar lira artı vermiş. 39 Milyar liranın 7 Milyar lirasıyla diğer illerin açığını kapatmış, 32 Milyar lira da artıya geçmiş. Bu kente, bu insanlara böyle bir davranışta bulunmak, eleştiride bulunmak doğru değil" diyerek İzmir'in önemini vurguladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor11 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
  • Bakan Elvan, “Malatya Sanayisinin Şahlandırma Döneminin Geldi”11 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Ateş, “İstanbul’da Bir Deprem Bekleniyor, Fakat Zamanı Belli Değil”11 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
  • Kayseri Yum-bir Başkanı İbrahim Afyon:11 Şubat 2017 Cumartesi 13:03
  • 70 Metrelik Sondaj Çukuruna Düşen Yavru Köpek Kurtarılmayı Bekliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 12:53
  • Bakan Ahmet Arslan: "Çanakkale Köprüsü Prestij Projelerden Biri"11 Şubat 2017 Cumartesi 12:48
  • Dbp Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Van’da11 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadınlar Göç Yolunda Projesini Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Özgecan Filminin İmzaları Atıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi11 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti