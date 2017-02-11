İzmir Metrosu Yeni Vagonlarına Kavuştu

İzmir Metrosunun Filosuna kattığı 95 vagonun 55'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

İzmir Metrosunun Filosuna kattığı 95 vagonun 55'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Kocaoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada; yatırımlar, Buca metrosu ve İzmir'in Ege Bölgesindeki yükselişinden söz etti.

Halkapınar Merkez Metro Merkez Binasında yapılan törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılış töreni öncesi açıklamalarda bulundu. 2016 itibarıyla 130 km olan raylı sistem ağının 2017'de 180 km'ye ulaşacağını söyleyen Kocaoğlu, Buca, Narlıdere metro hatları ve Bergama İZBAN hattının tamamlanmasıyla 2020 de İzmir Raylı sistem ağının 250 km'ye çıkacağını ifade etti. 95 metronun yaklaşık 320 milyon TL'ye (79 milyon 800 bin Euro) mal olduğunu dile getiren Kocaoğlu, teslim alınacak vagonlarla birlikte İzmir Metrosu'ndaki vagon sayısı 142'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.

Buca, Bornova, Garaj ve Çevreyoluna metro ile bağlanacak

Yaptıkları yatırımlarla raylı sistemlerde hatırı sayılır bir yere gelindiğini aktaran Kocaoğlu Buca ve Narlıdere'ye yapılacak Metro hattının son durumu hakkında da konuştu. Kocaoğlu, "Şu anda arkadaşlarımızın değerlendirmesi sürüyor ve iki büyük ihalemiz var. Bunlardan bir tanesi 2.5 km'lik 2 tane tünelle Buca'yı, Altındağ'a Bornova'ya oradan da 2.2 km'lik viyadükle de garaja ve çevreyoluna bağlıyoruz. Uçanyol dediğimiz yol, Yeşildereden çevreyoluna kadar kamulaştırılması yatırımı çalışmalarıyla beraber minimum 600 ile 650 Milyon lira civarında bir maliyeti var. Bu yol Ankara asfaltını, Mürselpaşayı, İzmir'in bütün ana arterlerini rahatlatacak" dedi.

Ege Bölgesinde Vergi rekortmeni İzmir

Bazı kesimlerde İzmir için sarf edilen olumsuz düşüncelerin olduğundan yakınan Kocaoğlu, İzmir'in ödediği vergilerle Ege Bölgesinde lider olduğunu aktardı. Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla, Manisa ödedikleri verginin hep fazlasını alırken İzmir'in verdiği verginin çok daha azını geri aldığı vurgulayan Kocaoğlu, "İzmir, 52 Milyar lira vergi vermiş, 13 Milyar lira kaynak almış. Egenin toplamına baktığımızda 61 Milyar lira merkeze kaynak vermiş, 29 Milyar lira kaynak almış, 32 Milyar lira Türkiye Cumhuriyeti bütçesine artı vermiş. İzmir ise 39 Milyar lira artı vermiş. 39 Milyar liranın 7 Milyar lirasıyla diğer illerin açığını kapatmış, 32 Milyar lira da artıya geçmiş. Bu kente, bu insanlara böyle bir davranışta bulunmak, eleştiride bulunmak doğru değil" diyerek İzmir'in önemini vurguladı.