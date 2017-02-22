İzmir Ticaret Odasından Cumhurbaşkanı’nın İstihdam Çağrısına Destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın...

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı istihdam seferberliği çağrısını çok yerinde buluyor ve tam destek veriyoruz. Biz de elimizi taşın altına koyduk ve İTOB'da inşaatı süren firmalarla toplantı yaptık. Amacımız 30 bin kişiye iş imkanı yaratmak" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Şubat ayı Meclis toplantısı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla yapıldı. İTO Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, gerek firmaların maddi sıkıntılarına bir nebze olsun can suyu olmak gerekse istihdamı arttırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İTOB OSB'deki firma temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Demirtaş, "Burada da finansman sorunu olanlara "söyleyin, biz çözelim" dedik. Şimdi açıkça huzurunuzda ifade ediyorum. Sorun varsa, gelin yardım edelim. Yeter ki işçi çıkarmayın, en az bir kişi alın. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Yine İTOB'da inşaat halindeki fabrika sahiplerini topladık. Önümüzdeki günlerde de tüm işletmelerin katılacağı yeni bir toplantı daha yapacağız. Bu çabamızla bir kaç ay içinde 30 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısını yerinde buluyoruz"

İzmir'in en son açıklanan 2015 yılı rakamına göre Türkiye genelinde işsizlikte dördüncü sırada olduğunu dile getiren Demirtaş, yüzde 15 ile işsizlik oranı anlamında yüzde 10 olan Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığını, bu oranların İzmir'e yakışmadığını ifade etti. İşsizlik aynı zamanda sosyal problemleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Demirtaş, "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı istihdam seferberliği çağrısını çok yerinde buluyor ve tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın her işletmenin bir işçi almasına yönelik talimatını üyelerimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki tüm olanakları işadamlarına vermeye hazırız"

Meclis toplantısına konuk olarak katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İzmirli işadamlarına kapısının açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir engeliniz, giderilecek bir sorununuz varsa sadece İzmir Valisi olarak değil şahsım olarak da sizin hizmetkarınızım. Elimizdeki tüm olanakları sizlere vermeye hazır ve istekliyiz. Kentin yönetiminden tutun da, çevresel şartlar ve ulaşım ağına kadar hangi konuda olursa olsun sizin yanınızdayız."

Konuyla ilgili bir de örnek veren Ayyıldız, "Bir firma 700 milyon dolara yakın bir yatırım yapacak ama bir noktada memurumuz "olmaz" demiş. Memuru çağırdık, baktık gerçekten de olmuyor. Ama yatırımı da kaçırmak istemiyoruz. Sonra memurun amirine, "bu yatırım kaçarsa gözüme uyku girmez" dedim. Sonunda o eksiklikler giderildi ve yatırım yapıldı'. O nedenle devlette işler zor yürüyor demeyin; takıldığınız noktada bize gelir. Çünkü sizin canınız yanarsa bizim de yanar" dedi.