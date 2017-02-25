İzmir’de 13 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 13 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltında alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 13 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltında alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, narkotik köpekler eşliğinde M.İ. isimli şahsın evinde arama yaptı. Aramalarda toplam yaklaşık 13 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.