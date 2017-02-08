İzmir’de 2 Bin 30 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmir "in Aliağa ilçesinde iki iş yerine yapılan baskında 2 bin 30 adet kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir "in Aliağa ilçesinde iki iş yerine yapılan baskında 2 bin 30 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında iki iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili F.T. (25) E.K. (58) isimli şahıslar gözaltına alındı.