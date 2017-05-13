İzmir’de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarama ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarama ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yayla mahallesi yolunda yapılan devriye esnasında şüphelenilen hafif ticari otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içinde 3 Erkek Suriyeli, 4 Kadın Suriyeli, 6 Erkek çocuk, 7 Kız Çocuk olmak üzere toplam 20 Suriyeli mülteci yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.