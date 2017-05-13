  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

İzmir’de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

» »
İzmir’de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarama ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarama ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yayla mahallesi yolunda yapılan devriye esnasında şüphelenilen hafif ticari otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içinde 3 Erkek Suriyeli, 4 Kadın Suriyeli, 6 Erkek çocuk, 7 Kız Çocuk olmak üzere toplam 20 Suriyeli mülteci yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görülmemiş Hırsızlık13 Mayıs 2017 Cumartesi 11:18
  • Minibüs Döşemeleri Arasında Kaçak Sigara Sevkıyatı13 Mayıs 2017 Cumartesi 11:13
  • Tsk: “Çukurca’da Sızma Girişimindeki 7 Terörist Hava Harekatı Sonucu Etkisiz Hale Getirildi”13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:58
  • Düğüne Bir Gün Kala Öldürüldü13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:58
  • Giresun’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:53
  • Sulama Kanalına Düşen Aracın Sürücüsü Kayıplara Karıştı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:48
  • Takla Atan Araçtan Sağ Çıktılar13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:33
  • Uludağ’daki Kızak Faciasında Savcı Annenin Beraatını Talep Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:28
  • Bir Dakikada Kamyon Çaldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:24
  • Yanan Otomobil Hurdaya Döndü13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti