İzmir’de 788 Bin Tl’lik Kaçak Sigara Operasyonu

İzmir'in Konak ve Torbalı ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 112 bin 500 paket ve piyasa değeri yaklaşık 788 bin TL olan kaçak...

İzmir'in Konak ve Torbalı ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 112 bin 500 paket ve piyasa değeri yaklaşık 788 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz çarşamba günü ihbar üzerine Konak ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde evde 35 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçilirken, B.D. (45) isimli bir şahıs gözaltına alındı. Yine Torbalı ilçesinde bir depoya yapılan ikinci operasyonda 77 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.B. (42) isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 112 bin 500 paket kaçak sigaranın, piyasa değerinin yaklaşık 788 bin TL olduğu öğrenilirdi. B.D., alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Y.B. ise çıkarıldığı mahkemece ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.