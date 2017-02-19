İzmir’de Çöp Konteynerinde Cenin Bulundu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içinde bir cenin bulundu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içinde bir cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 18.00 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı 9 Eylül Mahallesi Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çöp konteynerindeki poşeti kediler eşeleyince poşetin içinde erkek cenini olduğunu fark eden mahalleliler, durumu hemen emniyete haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.