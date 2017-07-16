İzmir’de Doğal Yaşam Köyü Kurulacak

Varlık odaklı projelerle Yarımada bölgesini kalkındırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle...

Varlık odaklı projelerle Yarımada bölgesini kalkındırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Urla'ya Doğal Yaşam Köyü'nü kuruyor. Kentlilere nefes aldıracak bir alan olacak Doğal Yaşam Köyü ile geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğinin yanında, ziyaretçilere doğal yaşamı deneyimleme olanağı da sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekolojik kalkınmanın öne çıkarıldığı Yarımada bölgesindeki Urla-Bademler'de bir Doğal Yaşam Köyü kuruyor. Kentin koşuşturmacasından yorulanlar için ideal bir kaçış noktası olması beklenen 315 dekarlık köyde hem konaklamalı hem de günübirlik ziyaretçiler yer alacak. Doğayla, tarımla ve köy yaşamıyla buluşarak üretimi ve köyün geleneksel kültürünü deneyimleme olanağı bulan kentliler, tarhana yapımından taş kırım zeytinyağı fabrikasında zeytin sıkımına kadar pek çok önemli tecrübeyi de burada yaşayacak.

Tarhana yapıp zeytin sıkacaklar

Bademler'deki yaklaşık 315 dekar alan üzerine 4 milyon liralık yatırımla kurulmaya başlanan Doğal Yaşam Köyü'nde çiçek üretim seraları, soğukhava deposu, fide dikim bölümü ve idari binalar yer alıyor. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sahasında yer alan köyde, mevcut yapılardan ayrı bölgede yaşam alanı, üretim alanı ve meydanlar oluşturuluyor. Konaklamalı veya günübirlik ziyaretçiler için ayrıca üretim parselleri arasındaki yollar yürüyüş ve bisiklet kullanımı için hazırlanıyor. Doğal Yaşam Köyü, kent yaşamının koşuşturmasından yorulanlar için ideal bir kaçış noktası olacak. Konaklamalı ziyaretçiler, doğanın eşsiz güzelliklerini ağaçların arasında gizlenmiş bungalovlarda izlerken, Bademler köyünün deneyimli üreticilerinden salça, tarhana, reçel, turşu, köy ekmeği gibi ürünlerin yapımını öğrenecek; kerpiç atölyesinde köy fırını ve hayvan barınakları için kerpiç dökecek. Köyün konukları, kooperatifin çiçek seralarındaki üretimi deneyimleyebilecekleri gibi, zeytin toplayıp kooperatifin taş kırım zeytinyağı fabrikasında zeytin sıkımı da yapabilecek.

Öğren, yap ve sat

Doğal Yaşam Köyü'ne kurulacak meydanda, kooperatifin ürünleri ile birlikte konaklamalı ziyaretçilerin işleme atölyelerinde ürettikleri ürünlerin ve çevredeki diğer kooperatiflerin ürünleri de satışa çıkarılacak. Alanda günübirlik ziyaretçiler için kafe ile bilgilendirme ve eğitim grupları için toplantı salonu yer alacak. Çocuklar için oyun alanı ve örnek üretim serası kurulacak. Bu çalışmalarda kent insanının hem doğayla, tarımla ve köy yaşamıyla buluşması, hem de tarımsal üretimi ve köyün geleneksel kültürünü deneyimleme olanağı sağlanacak. Doğal Yaşam Köyü faaliyete geçtikten sonra, köyün kültürel etkinlikleri konaklamalı ziyaretçilerle birlikte organize edilecek. Doğal Yaşam Köyü modeli, kırsal turizmde önemli bir adım olacak.

Doğal Yaşam Köyü yaşamımızda neleri değiştirecek?

Kent insanının doğayla bağları onarılacak, güçlendirilecek ve doğayı deneyimleyebilmesi için dev bir yaşam alanı oluşturulacak. Yerel halkın sahip olduğu kaynakları daha iyi kullanarak, kaybolmakta olan el sanatları ve üretim yöntemleri gibi değerlerin koruması ve devamlılığı sağlanacak. Yok olmaya yüz tutan geleneksel bilgiyi kaybetmemiş köy yaşamı yine kendi unsurları ile canlandırılacak. Köylerdeki geleneksel bilginin geleceğe taşınması sağlanacak. Kırsal turizm geliştirilerek yerelde kalkınmanın önemli bir unsuru daha gerçekleştirilmiş olacak.