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İzmir’de Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı

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İzmir’de Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T ve hukuk müşaviri T.Y.'nin...

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T ve hukuk müşaviri T.Y.'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davasının devamı niteliğindeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T ve hukuk müşaviri T.Y.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin başka dosyadan tutuklu bulunduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, "askeri casusluk" davasında yargılandıktan sonra beraat eden B.Ö.'nün Sapanca'daki çiftlik evinde ele geçirildiği öne sürülen "Pandora" adı verilen dijital materyaller içerisinde bulunan bilgi ve belgeleri, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen "eskort kadınlar" aracılığıyla sızdırdığı iddia edilmişti.

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