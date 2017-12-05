İzmir’de Fetö’den 2 Sanığa Hapis Cezası

İzmir'de görülen iki farklı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanık Beyza Daya 6 yıl 3 ay hapis cezası, bir diğer sanık Servet Akoğlan ise 9 yıl 9 ay hapis...

İzmir'de görülen iki farklı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanık Beyza Daya 6 yıl 3 ay hapis cezası, bir diğer sanık Servet Akoğlan ise 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Öze Doğru Derneğine 2016 Kasım'da düzenlenen operasyonda Servet Akoğlan gözaltına alındı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, şüpheli Servet Akoğlan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açtı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Servet Akoğlan ve avukatı katıldı. Sanık Akoğlan'ın FETÖ/PDY yapılanmasında sohbet ablası olduğunu ileri süren tanık R.A.V., sanık Akoğlan'ın FETÖ'ye yapılacak yardımları yönlendirdiğini söyledi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanık Servet Akoğlan'ın KHK ile kapatılan derneğe üye olması ve bir süre yönetim kurulu üyeliği yapması, eşinin üzerine kayıtlı ancak kendisinin kullandığı GSM hattında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve 4 binin üzerinde bağlantı kurulduğunun tespit edildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Akoğlan, ByLock kullanmadığını söyleyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Akoğlan'ın FETÖ mensubu olduğuna kanaat getirerek 9 yıl 9 ay hapis cezası verip davayı bitirdi.

Ceza verilip tahliye edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Öze Doğru Derneğine 2016 Kasım'da düzenlenen operasyonda Beyza Daya gözaltına alındı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, şüpheli Beyza Daya hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açtı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Beyza Daya ve sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanığın kapatılan Bank Asya'da 159 bin lira yatırım hesabının bulunduğunu ve altın hesabı açtırdığını, örgütün gizli haberleşme programı Kakao Talk'ı kullandığını ve sanığın çocuklarının örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan kolejlerde eğitim gördüğünü belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Beyza Daya, Kakao Talk programını kullanmadığını ve kendilerine ait bir evin satılmasından dolayı parayı Bank Asya'ya yatırdıklarını belirterek, suçsuz olduğunu söyleyip tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Daya'ya önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanığın duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız oluşunu dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürüp sanığın tahliyesine karar verdi.