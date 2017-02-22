İzmir’de İtalyan Rüzgarı

Romantik müziğin efsane isimlerinden Toto Cutugno, İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Romantik müziğin efsane isimlerinden Toto Cutugno, İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alan İtalyan sanatçı, "Dünyanın en romantik şehri Venedik ama bu akşam İzmir. Bu akşam Venedik İzmir, İzmir Venedik" diye konuştu.

Dünya yıldızlarını İzmirlilerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM, bu kez İtalyanların efsane sesi Toto Cutugno'yu ağırladı. Romantik şarkılarını salonu dolduran hayran kitlesiyle birlikte söyleyen Toto Cutugno, Türkçe konuşmalarıyla da büyük alkış aldı. Beyaz takım elbisesiyle sahne alan romantik sanatçı, "Umarım aşıksınızdır ve aşkınız ömür boyu sürer. Ben 45 yıllık evliyim ve eşime hep sadık kaldım" dedi.

Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için bestelediği eseriyle ayakta alkışlanan Cutugno, Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde olması gerektiği mesajını da verdi. İtalyan sanatçı, "Dünyanın en romantik şehri Venedik ama bu akşam İzmir. Bu akşam Venedik İzmir, İzmir Venedik" ifadelerini kullandı.

Beste sayısı 300'ü aşan İtalyan müziğinin efsane ismi, San Remo'da birinci olduğu Solo Noi ve Eurovision Şarkı Yarışmasını kazandığı Insieme adlı parçalarını da İzmirli müzikseverlere ithaf etti. Toto Cutugno, en büyük alkışı ise tüm dünyada hit olan "L'Italiano" parçasıyla aldı.