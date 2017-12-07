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İzmir’de İtfaiyeye “Fermuar Sistemi” Yol Verdiler

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İzmir’de İtfaiyeye “Fermuar Sistemi” Yol Verdiler
İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangına gitmek için Konak tüllerinden ilerleyen itfaiye ekiplerine sürücüler "fermuar sistemi" yol verdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangına gitmek için Konak tüllerinden ilerleyen itfaiye ekiplerine sürücüler "fermuar sistemi" yol verdi.

Bugün sabah saatlerinde Turgutreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, söz konusu adrese ulaşmak için Konak Tünelleri güzergahını seçti. Sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, Konak tünellerine ulaşmayı başardı. Bu sırada, tünel içerisinde bulunan ve itfaiye aracının siren seslerini duyan sürücüler, Avrupa'da sıklıkla kullanılan fermuar sistemini kullanarak ekiplere yol verdi. Yaşanan bu anlar ise itfaiye aracının içerisinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücülerin göstermiş olduğu bu örnek davranış sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kullanıcıya giden paylaşım, vatandaşlar tarafından taktir edildi.

'Fermuar sistemi" nedir?

'Fermuar sistemi', trafikte acil durumlarda kullanılan ve acil araçlar için diğer araçların yol açma tekniği olarak açılı bir şekilde yol açmaları yöntemi olarak biliniyor. Özellikle Avrupa'da yaygın olarak kullanılan sistemde araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkıyor.

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