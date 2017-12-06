İzmir’de “Kadın Bayramı”

Atatürk'ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdiği günün 83. yıldönümünde en büyük coşku İzmir'de yaşandı.

Atatürk'ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdiği günün 83. yıldönümünde en büyük coşku İzmir'de yaşandı. İzmirli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı renkli etkinliklerde adeta "bayram kutlaması" yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verişinin 83. yılını, gün boyu süren ve adeta bir bayram havasında geçen renkli bir programla kutladı. Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikler, Kültürpark'taki konser ve söyleşi ile devam etti.

Sevilen türkücü Hüseyin Turan'ın seslendirdiği birbirinden hareketli parçalar, konser alanındaki İzmirli kadınları bir anda sahneye çekti. Halaylar, horonlar ve zeybeklerin oynandığı konsere katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da bu coşkuya ortak oldu.

Konser öncesinde yaptığı konuşmada, kadınlara kolları sıvayıp harekete geçme çağrısı yapan Dr. Kocaoğlu, "Ben muhterem Türk kadınlarının, Avrupa kadınlarının gerisinde kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmiyorum ve buna kesinlikle eminim. Türk kadını, Atasına layık olduğunu pek çok alanda göstermiştir. Biz kadınlar dayanışmayı artırmayı, öteki olmaktan vazgeçip biz olmayı öğrenmeliyiz. Hayatın içinde olmalıyız. Televizyon denen aletin ve giderek yaygınlaşan sanal alemin bizi aptallaştırmasına izin vermemeliyiz. Özgüvenli kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

İzmir Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın da "Mustafa Kemal, kadını Parlamentoya taşıdı. Biz de bu direksiyonu bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Kahkaha dolu bir gece

Hüseyin Turan'ın coşkulu konserinin ardından, interaktif bir söyleşi de gerçekleştirildi. İletişim uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün'ün hazırlayıp sunduğu "Venüs ve Mars Tutulması" adlı söyleşi, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Bu program öncesinde düzenlenen kokteylde, İzmir'in ilk kadın milletvekili Benal Nevzat, ilk kadın belediye başkanı Seniha Tınay ve ilk kadın muhtarı Ümmü Türe canlandırıldı.