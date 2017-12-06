  • BIST 106.665
  • Altın 157,332
  • Dolar 3,8560
  • Euro 4,5611
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

İzmir’de “Kadın Bayramı”

» »
İzmir’de “Kadın Bayramı”
Atatürk'ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdiği günün 83. yıldönümünde en büyük coşku İzmir'de yaşandı.

Atatürk'ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdiği günün 83. yıldönümünde en büyük coşku İzmir'de yaşandı. İzmirli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı renkli etkinliklerde adeta "bayram kutlaması" yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verişinin 83. yılını, gün boyu süren ve adeta bir bayram havasında geçen renkli bir programla kutladı. Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikler, Kültürpark'taki konser ve söyleşi ile devam etti.

Sevilen türkücü Hüseyin Turan'ın seslendirdiği birbirinden hareketli parçalar, konser alanındaki İzmirli kadınları bir anda sahneye çekti. Halaylar, horonlar ve zeybeklerin oynandığı konsere katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da bu coşkuya ortak oldu.

Konser öncesinde yaptığı konuşmada, kadınlara kolları sıvayıp harekete geçme çağrısı yapan Dr. Kocaoğlu, "Ben muhterem Türk kadınlarının, Avrupa kadınlarının gerisinde kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmiyorum ve buna kesinlikle eminim. Türk kadını, Atasına layık olduğunu pek çok alanda göstermiştir. Biz kadınlar dayanışmayı artırmayı, öteki olmaktan vazgeçip biz olmayı öğrenmeliyiz. Hayatın içinde olmalıyız. Televizyon denen aletin ve giderek yaygınlaşan sanal alemin bizi aptallaştırmasına izin vermemeliyiz. Özgüvenli kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

İzmir Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın da "Mustafa Kemal, kadını Parlamentoya taşıdı. Biz de bu direksiyonu bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Kahkaha dolu bir gece

Hüseyin Turan'ın coşkulu konserinin ardından, interaktif bir söyleşi de gerçekleştirildi. İletişim uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün'ün hazırlayıp sunduğu "Venüs ve Mars Tutulması" adlı söyleşi, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Bu program öncesinde düzenlenen kokteylde, İzmir'in ilk kadın milletvekili Benal Nevzat, ilk kadın belediye başkanı Seniha Tınay ve ilk kadın muhtarı Ümmü Türe canlandırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zonguldak’a İlk Kar Düştü06 Aralık 2017 Çarşamba 10:13
  • Hava Kirliliği Meclis’e Taşındı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Kepez’den Engellilere ‘Koordinasyon Merkezi’06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Ankara Valiliğinden Eylem Yasağı Uyarısı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Doğu Anadolu’da Kış06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • İzmir’de “Kadın Bayramı”06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • Bahçelievler Ortaokulu İnşaatı Hızla Devam Ediyor06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • Kaymakam Ve Başkan Sahil Yolu Çalışmalarını İnceledi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • İşadamları, Deneyimlerini Üniversite Öğrencileriyle Paylaştı06 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
  • 112’ye Gelen Asılsız Çağrılar Pes Dedirtti06 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti