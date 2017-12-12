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İzmir’de Kafede Korkutan Yangın

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İzmir’de Kafede Korkutan Yangın
İzmir'de iki katlı ahşap binanın altındaki kafede çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'de iki katlı ahşap binanın altındaki kafede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında kafede müşteri bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı. Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi'nde iki katlı ahşap binanın ilk katında bulunan kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında kafede müşteri bulunmadığı öğrenilirken, kafe çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çalışanları hızla tahliye ederek yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, ölen veya yaralananın olmadığı yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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