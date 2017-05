İzmir’de Karnaval Gibi Hıdırellez Kutlaması

İzmir'de, baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde kutlandı.

İzmir'de, baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde kutlandı.

Her yıl 5 ile 6 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Hıdırellez" İzmir'de yine renkli karelere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hıdırıllez kutlamaları kapsamında, dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal ve Trakya All Stars grubunu İzmirlilerle buluşturdu. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konsere akın eden İzmirliler, Burhan Öçal ve Trakya All Stars grubunun çaldığı hareketli parçalarla Hıdırellez'i coşkulu bir şekilde kutladı. Öte yandan binlerce İzmirli Eşrefpaşa, Gürçeşme, Kemer, İkiçeşmelik, Ege ve Tepecik mahallelerinde düzenlenen şenlikler de hem şarkı söyledi hem de oynadı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetleri ile katıldığı kutlamalarda, baharı karşılamanın mutluluğunu yaşayan İzmirliler Gündoğdu Meydanı ve İşçiler Caddesi'nde yakılan ateşlerin üzerinden sağlık ve huzur dileyerek atladı.