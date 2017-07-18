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İzmir’de ’Kolombiya Festivali’

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İzmir’de ’Kolombiya Festivali’
İzmir'de Kolombiya'nın bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kolombiya Festivali başladı.

İzmir'de Kolombiya'nın bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kolombiya Festivali başladı.

İzmir Mimarlar Odası'nda gerçekleşen etkinliğe Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'ye barış süreci teşekkürü

Büyükelçi Saavedra, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kolombiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla okul yaptırdığını belirterek, "Bu okul barışın sembolü oldu. İki ülke arasında iyi ilişkiler var.Kolombiya'nın barış sürecinde Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ederim" dedi.

Saavedra, festivalde daha önce Türkiye'de gösterime girmemiş ödüllü 5 Kolombiya filminin beğeniye sunulacağını söyledi.

'Amazing Amozon" fotoğraf sergisi

Festivalde fotoğrafçı, sinemacı ve mimar olan Nicholas Van Hemelryck'in bisiklet turu yaparken çektiği 22 fotoğrafının yer aldığı "Amazing Amazon" adlı fotoğraf sergisi de yer alıyor. "GABO - Gerçeğin Büyüsü" adlı filmle başlayan festival 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

İzmir’de ’Kolombiya Festivali’

İzmir’de ’Kolombiya Festivali’

İzmir’de ’Kolombiya Festivali’

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