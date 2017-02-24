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İzmir’de Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış

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İzmir’de Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir'de 5 bin 243 olan konut satışının bu yılın Ocak ayında yüzde 8 oranında artarak...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir'de 5 bin 243 olan konut satışının bu yılın Ocak ayında yüzde 8 oranında artarak 5 bin 665 olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, konut satışı istatistiklerini açıkladı. Alınan bilgilere göre, geçen yıl Ocak ayında İzmir'de 5 bin 243 olan konut satışı, bu yılın Ocak ayında yüzde 8 oranında artarak 5 bin 665 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında artarak 2 bin 378 olarak gerçekleşti. Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 42'si ipotekli satış olurken, ipotekli satışların yüzde 35,5'ini ilk satış, yüzde 64,5'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 45,3'ünü ilk satışlar, yüzde 54,7'sini ikinci el satışlar olarak yapıldı.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2017 Ocak ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2017 Ocak ayında Buca'da 709 konut satılırken, Buca'yı 691 konut satışı ile Karşıyaka, 461 konut satışı ile Torbalı, 442 konut satışı ile Karabağlar, 377 konut satışı ile Çiğli, 346 konut satışı ile Bayraklı, 316 konut satışı ile Konak, 257 konut satışı ile Bornova takip etti.

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