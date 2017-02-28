İzmir’de Korkunç Cinayet

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, başından tabancayla vurulmuş halde yatağında ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, başından tabancayla vurulmuş halde yatağında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ergene Mahallesi 555 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gökhan İmer'den (31) haber alamayan iş arkadaşları durumu İmer'in babasına bildirdi. Baba Hayati İmer, telefonla oğluna ulaşamayınca diğer oğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. İmer, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası İmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası İmer'in başına tabancayla tek el ateş edildiği tespit edilirken, İmer'in uyuduğu sırada öldürüldüğü belirtildi.

Gökhan İmer'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, İmer'i kimin ya da kimlerin öldürdüğünü bulmak için vatandaşların ifadesine başvururken, çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Ayrıca İmer'le aynı evde yaşayan arkadaşı M.U. şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.