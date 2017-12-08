İzmir’de Lezzet Ve Sanat Bir Arada

Türkiye'nin lezzetleri, Dünya Gurme Şehirler Birliği üyesi İzmir'de vitrine çıkıyor.

Türkiye'nin lezzetleri, Dünya Gurme Şehirler Birliği üyesi İzmir'de vitrine çıkıyor. Fuar İzmir'de düzenlenen 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresinde, hem yöresel lezzetler tanıtılıyor hem de dünyaca ünlü şefler yeteneklerini sergiliyor.

11. Travel Turkey ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 3. Uluslararası Gastronomi Kongresi Fuar İzmir'de sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık kuruluşu İZFAŞ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen kongre, dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getiriyor. Kongre kapsamında, Ege kültürünün gastronomi ile ilişkisi ve bu ilişkinin bölge turizminin kalkınmasına etkisi masaya yatırılıyor.

Kongre kapsamında düzenlenen yarışmalarda genç şefler de yeteneklerini sergiliyor. Sunumu sanata dönüştüren pasta ustalarının şeker hamurundan yaptığı heykeller görenleri hayran bırakıyor.

Slow Food'un merkezi İzmir'e taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Travel Turkey ve Gastronomi Turizmi Fuarı, Cumartesi ve Pazar günleri halka açık olarak gerçekleştirilecek.

İtalya'nın en önemli lezzet duraklarından, Slow Food ve Slow City akımının uluslararası merkezi olan Torino da kongrede misafir kent olarak yerini aldı. Konuk kent Torino, açılışa özel lezzetli sunum gerçekleştirdi. "Torino Tanıtımı ve Torino'nun Gastronomi Tanıtım Stratejileri" konulu sunumla birlikte kongre sürecinde lezzet tadımları da yapılacak.

Delice Network İzmir Temsilcisi Sırma Güven moderatörlüğünde hazırlanan ve uygulanan eğitim programında, 5 duyudan yola çıkarak yemek kültürü ile lezzet peşinde koşan uluslararası tadım etkinliği "Tasting Story" düzenleniyor. Uzman şef ve araştırmacılar, ilham veren hikayelerini paylaşarak izleyicileri lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor. "Cooking Testing" bölümünde ise Türk ve yabancı şeflerin girişimcilik hikayeleri, demo çalışmaları ve eğitimler yer alıyor.

Sertifika verilecek

2 günlük "Tasting Story" etkinliği çerçevesinde 8 Aralık'ta Koku Uzmanı Vedat Ozan, "Lezzet ve Koku", Kahve Uzmanı Hakan İme "Nitelikli Kahve Tadımı" ile katılımcılarla buluşacak. 9 Aralık Cumartesi günü ise Koku Deneyim Tasarımcısı Cansu Şekular'ın "Mutfak Mirasımızda Duyusal Bir Deneyim", Tadım Uzmanı Selçuk Azman'ın "Çayın Hikayesi", Emmanuelle Dechelette'nin "Zeytinyağı Tadımı" atölyelerinde katılımcılara sertifika veriliyor.

"Cooking Story" kapsamında ise dünyaca ünlü şefler Yunan Manolis Hiras, Hollandalı Wilco van Herpen, İspanyol Hector Cabello, Japon Ippei Uemura ve Yunus Emre Akkor, lezzetli workshoplar gerçekleştiriyor.

Turizm acente sahipleri, şirket genel müdürleri, rehberler, gazeteci ve yazarlar ile eğitmenlerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise Gastronomi Turizmi'nin yeri ile önemi tartışılıyor.

Lezzetli yarışmalar

Travel Turkey İzmir ve Gastronomi Turizmi Kongresi'nin yanı sıra Türkiye Aşcılar Federasyonu (TAFED) ve İzmir Aşçılar Derneği desteğiyle birbirinden lezzetli yarışmalar gerçekleştiriliyor. "Butik Pastacılık Yarışması", "Serbest Bireysel Yemek Yarışması" ve "Profesyoneller Ekip Yarışması" büyük ilgi görürken, 8 Aralık'ta "Bireysel Öğrenciler Yarışması", "Serbest Bireysel Yemek Yarışması" ve "Üniversiteliler En İyi Ekip Yarışması", 9 Aralık'ta ise "Liseler Ekip Yarışması" düzenlenecek.

Destinasyon sponsorlarıyla yöresel lezzetler

3. Uluslararası Gastronomi Kongresinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, destinasyon sponsorluklarıyla yöresel lezzetlerini katılımcılarla buluşturuyor. Kongrede ziyaretçiler İzmir'in boyozunu, Gaziantep'in lahmacun, baklava ve kebap çeşitlerini, Hatay'ın künefesini, Edirne'nin ciğerini, Kastamonu'nun çekme helvası ve oğmaç çorbası gibi kendine has lezzetlerini tatma imkanı da buluyor.