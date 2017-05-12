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İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor

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İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor
İzmir'de, bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumunda bu yıl "Vuca: Değişim Dünyası" teması işlenecek.

İzmir'de, bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumunda bu yıl "Vuca: Değişim Dünyası" teması işlenecek. Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi (KalDer) tarafından düzenlenecek sempozyumda ekonomiye yön veren şirket ve yöneticiler bir araya getirilecek.

Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi (KalDer) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan "Mükemmelliği Arayış Sempozyumu" 24-26 Mayıs tarihleri arasında "Değişim 4.0" başlığında düzenlenecek. Ekonomiye yön veren şirket ve liderleri buluşturacak olan sempozyum, 24 Mayıs'ta başlayacak ve sempozyumda 11 çalıştay gerçekleştirilecek. Basın toplantısında kısa bir konuşma yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çömden, "İlk kez 26 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirilen MAS'ın misyonu "Ege Bölgesinde faaliyet veren tüm kurum ve kuruluşlarda, toplam kalite yönetimi çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlardaki ekip çalışmalarını özendirerek, gerçekleştirilen iyi uygulamaları yılın Başarılı Ekibi Ödülü ile ayrıca bölgemizdeki kuruluşları Ulusal Kalite Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülüne hazırlanmak, rekabet ve kalite seviyelerini arttırmak amacıyla, EFQM Mükemmellik Modelinin kullanıldığı ve süreç olarak Ulusal Kalite Ödül sürecinin aynısının kullanıldığı Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ile değerlendirmektir. Sempozyumda 2 gün boyunca Değişim 4.0, Pazarlama 3.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, Çeşitlilik ve Aidiyet, Gelecekte Olmazsa Olmazlar, Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon, Değişen Liderlik başlıkları altında gerçekleştirilecek oturumlarda konularında uzman profesyoneller birikimlerini katılımcılarla paylaşacaklar" dedi.

İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor

İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor

İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor

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