İzmir’de Orman Yangını

İzmir'in Karşıkaya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Sancaklı Mahallesinin ormanlık alanında yangın meydana geldi. Gece geç saatlerde başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinaları müdahale etti. Yangın etkisini arttırırken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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