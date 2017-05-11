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İzmir’de Polis Radyosu Açıldı

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İzmir’de Polis Radyosu Açıldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan Polis Radyosunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan Polis Radyosunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde hizmete açılan ve 96.7 FM frekansında hizmet verecek olan Polis Radyosunun resmi açılışı İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın katılımıyla gerçekleştirirdi. İzmir Trafik Vakfının desteğiyle açılan Polis Radyosunun açılış töreninde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, göreve geldiği gün bunun hayalini kurduğunu aktardı.

Bugünün çok gururlandıkları bir gün olduğunu ifade eden Aşkın, "Buraya atanmamın üzerinden yaklaşık 6 buçuk ay geçti ve ilk atandığımda arkadaşlarıma polis radyosu açma hayalini paylaşmıştım. Bugün ise bunun açılışı için burada hep birlikteyiz. Radyolar hayatımızın önemli bir parçası. Hele çağdaş hayatın içinde zamanımızın önemli bir bölümünü trafikte geçirenler için yol arkadaşımız ve biz bir yol arkadaşı, can arkadaşı daha yapmak istedik. Radyoculuk insanlara ulaşmada büyük kentlerde yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor ki televizyondan daha önde" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü insanların radyo dinlemekten başka çaresinin olmadığı zaman dilimini yaşıyorlar. Her gün sabah akşam işlerine evlerine giderken radyo dinliyorlar. Eskiden polis radyomuz vardı ve çok dinleniyordu. Tekrar aynısını yapmak amacıyla bu girişimde bulunduk. Buradaki görevimiz hem İzmir trafiğine katkı sağlamak istiyoruz, hem güvenliğine katkı sağlamak istiyoruz hem de İzmir halkı ile polisi daha da yakınlaştırmak için bir platform isteğindeydik. Amacımız çok kısa sürede İzmir'in en çok dinlenen radyosu olmak. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü her sabah İzmir'in trafiğini birinci elden vatandaşlarımıza aktaracağız. Trafik kurallarına uyma konusunda diğer güvenlik kurallarına uyma konusunda halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz."

İzmir’de Polis Radyosu Açıldı

İzmir’de Polis Radyosu Açıldı

İzmir’de Polis Radyosu Açıldı

İzmir’de Polis Radyosu Açıldı

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