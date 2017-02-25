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İzmir’de Pompalı Tüfek Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir’de Pompalı Tüfek Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı
İzmir'de çıkan silahlı kavgada başından vurulan 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de çıkan silahlı kavgada başından vurulan 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Nafiz Gürman Mahallesi 7172 sokakta meydana geldi. Emine L. (59), oğlu İsmet L. ve Duru A. (30) sokakta karşılaştıkları İbrahim ve Yaşar A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Emine L. ve oğlu İsmet L. başından, Duru A. ise sırtından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan İsmet L., Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Duru A. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Emine L.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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