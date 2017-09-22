İzmir’de Sahte İçki İmalathanesine Baskın

İzmir'de, sahte alkol imalathanesine yapılan baskında 4 kişi yakalanırken, çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de, sahte alkol imalathanesine yapılan baskında 4 kişi yakalanırken, çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik Bornova ilçesinde bulunan sahte alkol imalathanesine baskın yaptı. Yapılan operasyonda O.G. (29), M.A. (58), Y.Ö. (33) ve Ö.G. (33) isimli 4 şüpheli yakalandı. Sahte içki imalathanesinde ve bir araçta yapılan aramada 336 şişe sahte içki, 20 litre açık içki, 320 adet boş içki şişesi, 250 adet içki etiketi, 2 bin adet şişe kapağı ve 2 adet 100 litrelik plastik su tankı ele geçirildi.

İşlem yapılan şüphelilerden M.A., Ö.G. ve Y.Ö. ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılırken, O.G. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.