İzmir’de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, lüks bir sitede çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, lüks bir sitede çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi 6523. Sokak'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde bulunan bir apartmanda yaşayan Tuna S., alt komşusunun çıkardığı gürültülerden dolayı rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağıya inen Tuna S., rahatsız olduğunu belirtince ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce daireye misafir olarak geldiği iddia edilen A.C. de tartışmaya dahil oldu. A.C. yanında bulundurduğu silahı çıkartarak Tuna S.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan merminin Tuna S.'ye isabet etmesi sonucu yaralanırken, A.C. ise 35 KDL 14 plakalı otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan site sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tuna S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tuna S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, A.C. isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.