İzmir’de Soya Fasulyesi Yüklü Tır Devrildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan soya fasulyesi yüklü tır devrildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan soya fasulyesi yüklü tır devrildi. Kazada şoför hafif şekilde yaralanırken, Çanakkale-İzmir karayolunda yaklaşık 3 saat yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa yönünden İzmir istikametine seyreden K.T. idaresindeki 35 HCG 42 plakalı soya fasulyesi yüklü tır, Helvacı Kavşağı yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Aynı yönde ilerleyen diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgeye intikal eden trafik polisleri olay yerine bir iş makinesi çağırdı. Kaza alanına gelen iş makinesi, yolu kapatan tırı yol kenarına çekerek yolun tek şerit olarak açılmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförü K.T.'ye müdahalede bulundu. Kazayı hafif yaralanarak atlatan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale-İzmir karayolunda kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat yoğunluk yaşandı. Tırın çekiciler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından, kontrollü bir şekilde trafiğin akışı sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.