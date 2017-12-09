İzmir’de Tarım Böyle Gelişiyor

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir'den atılıyor.

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir'den atılıyor. Üreticilerin refah düzeyinin artırılması için farklı destek programları uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 10 bine ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uygulanan üreticiye ücretsiz küçükbaş hayvan dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Yerelde kalkınma hedefiyle örnek olan projeleri hayata geçiren İzmir'in yerel yönetimi, bu kez Bayındır'daki üreticilere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımını gerçekleştirdi. Dağıtılacak koyun ve keçilerin ilk kurasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli birlikte çekti. Törende eğitimlerini tamamlayan 131 üreticiye toplam 522 adet koyun ve koç teslim edildi. Bu üreticiler arasında, geçtiğimiz Temmuz ayında yaklaşık 100 hektarlık alanda orman yangını yaşanan Lütuflar ve Kızılkeçili'den 39 köylü de vardı.

"Yerelde Kalkınma" hedefiyle önce arazi ve ova yollarını asfaltlamaya başlayarak yola çıktıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada kırsalın, hayvancılığın, tarımın, neye ihtiyacı varsa onu bilinçli bir şekilde, aklı ve bilimi rehber alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları gezip görerek, uygulayarak yerinde öğreniyoruz. Gönül gönüle, kol kola girip lokmamızı büyütmeye çalışıyoruz" dedi. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: "Belediye kanununun bir istisnası var. Çok eski tarihlerde belediye yasalarına konulmuş bir madde. Tarımın, hayvancılığın, köylünün, kırsalın, çiftçinin kalkınması için eğer üreticiler kooperatif şemsiyesi altında birleşirlerse, üyelerinin ürettiği ürünleri belediyeler ve devlet kurumları ihalesiz alabiliyorlar. Örneğin biz İzmir'i süsleyen çiçekleri Bayındır'daki çiçek kooperatifinden, çocuklara dağıttığım sütleri de Tire Süt Kooperatifinden bu maddeye dayanarak alıyoruz. Dağıttığımız 3,5 milyon fidanın tamamını Bademli Fidancılık Kooperatifinden alıyoruz. Hem kullandığımız hem de dar gelirli ailelere dağıttığımız kutunun içerisine koyduğumuz peyniri İğdeli Kooperatifinden, yağı Bademli ve Gödence Kooperatifinden alıyoruz. Balı da yeni kurduğumuz Bergama'daki Bal Üretici Birliğinden temin ediyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Fransa'da, Hollanda'da, İtalya'da Belçika'da, bütün Avrupa ülkelerinde tarım, kooperatif şemsiyesi altında gelişip güçleniyor. Hollanda kooperatifi, Hollanda tarımsal ve hayvansal üretiminin yüzde 85'ini üretiyor ve dünyaya pazarlıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde uygulanan yol budur. Aileler üretmediği müddetçe, kırsalda üretim olmadığı müddetçe tarımda da, hayvancılıkta da dışa bağımlı olmaya devam ederiz. Bu işin anası, omurgası büyük çiftliklerin dışında aile ziraatıdır."

"Yeni paketleme ve işleme tesisleri geliyor"

Bir ülkenin kalkınması için tasarrufa ve o tasarrufun da yatırıma, üretime, istihdama, ihracata dönüşmesi gerektiğinin atını çizen Başkan Kocaoğlu, "Üret dedik. Ürettiniz. Ama satılmazsa ne olacak? Bir de bunu düşünmek gerek. Büyükşehir olarak önce Selçuk'ta Ege'nin en büyük soğuk hava deposunu kurmuştuk. Şimdi Ödemiş Bademli'de bir paketleme tesisi, Bayındır'da da soğuk hava ve işleme tesisi kurmak istiyoruz. Tarımı, sebze ve meyveciliği desteklerken, bu ürünleri mutlaka perakende zincirlerinde satmamız lazım. Yeni hedefimiz budur. Çeşitli gruplarla görüşmeler yapıyorum. Bana söylenen şey şu; "Biz vatandaşın getirdiği çuval fasulye, barbunyayı alıp, paketleyip tezgaha koyamayız. Ama siz bunları paketleyip getirirseniz, günün rayiç fiyatının en üst düzeyinden alma garantisi veriyoruz." Bunun devamında soğuk hava deposu da önem kazanıyor. Selçuk Tarımsal Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu Deppo Efes'i kurduğumuzda üreticinin biri geldi dedi ki "Mandalinanın kilosu 35 kuruştu. 45 gün depoda bıraktım ve 1.25 kuruşa sattım." Kurduğumuz soğuk havanın çiftçiye üreticiye getirdiği değere, kazanca bakın. Bunu yaygınlaştıracağız. Birlikte el ele verip, kenti kalkındırıp ülkenin de kalkınmasını sağlamak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Birlik olup, çalışıp, üretip, devleti de, milleti de güçlü kılacağız ki, bu zor coğrafyada gelişerek ayakta kalalım" diye konuştu.

Sürü büyüyor, umutlar yeşeriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için, 2015 yılında hayata geçirdiği proje ile Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Ödemiş ve Bayındır ilçelerindeki toplam bin 909 üreticiye 7 bin 506 adet hayvan dağıttı. Dağıtımdan sonra doğan 2 bin 480 yavruyla birlikte, Büyükşehir'in desteğiyle oluşturulan "umut sürüsü"nün büyüklüğü 9 bin 989 küçükbaş hayvana ulaştı.