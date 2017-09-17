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İzmir’de Teknolojiye 48 Saat Mola

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İzmir’de Teknolojiye 48 Saat Mola
İzmir Buca'da bu yıl 2. kez gerçekleştirilen Teknolojik Uyku Festivali'ne katılan 400 kişi "Çağımızın bağımlılığı cep telefonlarımızdan ne kadar...

İzmir Buca'da bu yıl 2. kez gerçekleştirilen Teknolojik Uyku Festivali'ne katılan 400 kişi "Çağımızın bağımlılığı cep telefonlarımızdan ne kadar uzak kalabiliriz?" sorusunun cevabını aradı. Buca Kaynaklar bölgesinin eşsiz doğasında kurulan festival alanında tek yasak cep telefonuydu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve 3 bin 516 başvuru arasından kura ile belirlenen katılımcılar 48 saat teknolojiyi uykuya yatırıp, yüz yüze iletişimi yeniden keşfetti.

Buca Belediyesi, dünyada bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Teknolojik Uyku Festivali'nin 2'ncisini 15-17 Eylül tarihleri arasında eşsiz doğal güzelliklere sahip Kaynaklar bölgesinde gerçekleştirdi. Teknolojiyi uykuya yatırıp, yüz yüze iletişimi yeniden keşfeden 400 katılımcıya Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kızı Damla ile birlikte eşlik etti.

Son selfie

Yurt içi ve yurt dışından 3 bin 516 kişinin başvuruda bulunduğu, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen 400 şanslı katılımcı festival alanına traktörlerle geldi. Katılımcılar telefonlarını teslim etmeden önce son "selfie"lerini çekerek, dijital dünyaya 48 saatlik minik bir mola vermiş oldu.

Yüz yüze iletişimi, sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç yaşlı yüzlerce katılımcı heyecanlıydı. Eşiyle, arkadaşlarıyla konuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşayanların yanında, kendiyle baş başa kalıp derin bir huzur yaşamak isteyenler ve hatta sigara gibi alışkanlıklarından kopmak isteyenler de Teknolojik Uyku Festivali'nin dünyasına kendini bıraktı.

Eşsiz doğanın kucağında "dijital detoks"a başlayan festival katılımcıları kayıt işlemlerinin ardından çadırlarını kurup, yepyeni dostluklara kapılarını araladı. Şanslı katılımcıların kimi Kaynaklar'ın oksijen deposu ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri eşliğinde dinlenmeye çekilirken kimi ise yeni dostluklar için oyun alanına koştu.

Tavla ve satranç alanında kıyasıya rekabet ve neşeli sohbetler yaşanırken, bedensel zindelik isteyenler için programlanan yoga seansları ve doğa yürüyüşleri sakinlik ve huzur arayanların adresi oldu. Doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup, dinlenmek isteyenlerin mekanı ise kitaplarla çevrili okuma bölümüydü.

Festival katılımcılarının yakan top, voleybol, ip çekme, çuval yarışı, macera parkuru, karpuz yeme yarışı gibi unutulmaya yüz tutan oyunlar sırasındaki kıyasıya rekabetleri renkli görüntülere sahne oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da festival katılımcılarının coşkusuyla renklenen oyunlara katılıp, onlarla birlikte ter döktü. Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar kısa sürede kaynaşıp omuz omuza halay çekti.

Doyumsuz organik lezzetler

Festival alanının en revaçta bölümü ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan ve bütün malzemeleri Kaynaklar ve çevre köylerden karşılanan organik gıda ürünleriyle donatılan açık mutfağı oldu. Festival alanına kurulan organik sebze meyve tezgahından istediği ürünü alan misafirler, işin ehli ustalardan şeftali reçeli yapmayı öğrenip, kazan kaynattı. Kuzu çevirme, nohut pilav, pişi, gözleme ve keşkekten oluşan menüler katılımcıların damaklarına hitap eden muhteşem lezzetlerdi.

Teknolojiye isteksiz dönüş

Doğayla, dostlukla, oyunlarla ve organik tatlarla teknolojiyi unutan festival katılımcıları dönüş zamanı geldiğinde teknolojik bağımlılıktan kurtulmanın o kadar da zor olmadığını deneyimlemenin mutluluğunu yaşıyordu.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ikincisini başarıyla tamamlayan ve amacına ulaştığını gördükleri Teknolojik Uyku Festivali'ni her geçen yıl büyütüp, katılım yönünden genişleterek yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Piriştina, "Teknoloji sizi değil, gelin biz teknolojiyi uyutalım" çağrısı yaptı.

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