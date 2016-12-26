  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

İzmir’de Trafik Kazası : 2 Yaralı

» »
İzmir’de Trafik Kazası : 2 Yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. (67) yönetimindeki 07 S 4073 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak istediği esnada aynı istikametten gelen D.D. (37) yönetimindeki 35 EDU 59 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonet, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada yaranan sürücüler K.S. ve D.D., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kulp Belediyesi Eş Başkanı Gözaltına Alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Samsun’da Markette Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:53
  • Darbe Girişiminin İlk Askeri Davası Başladı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:13
  • Terör Örgütü Pkk/kck’nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:58
  • Siirt’te Terör Soruşturmasında 15 Tutuklama26 Aralık 2016 Pazartesi 19:48
  • Hediye Paketinden Çıkardığı Tüfekle Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti26 Aralık 2016 Pazartesi 19:43
  • Çamura Batan Kamyonete Yardım Ederken Altında Kalarak Hastanelik Oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 19:28
  • Silahlı Saldırı: 1 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:18
  • Kamyonet Geri Geri Yola Giriş Yapan Tıra Çarptı: 2 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:58
  • Yaşlı Adam Yanarak Öldü26 Aralık 2016 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti