İzmir’de Trafik Kazası : 2 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. (67) yönetimindeki 07 S 4073 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak istediği esnada aynı istikametten gelen D.D. (37) yönetimindeki 35 EDU 59 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonet, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada yaranan sürücüler K.S. ve D.D., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.