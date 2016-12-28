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İzmir’de Traktör Hırsızlarından Biri Yakalandı

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İzmir’de Traktör Hırsızlarından Biri Yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri çaldıkları traktörleri üçüncü kişilere sattıklarını belirlediği suç şebekesinin bir zanlısını...

İzmir'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri çaldıkları traktörleri üçüncü kişilere sattıklarını belirlediği suç şebekesinin bir zanlısını yakaladı.

Geçtiğimiz 11 Kasım günü, "156 jandarma ihbar hattı'nı arayan İ.G. isimli vatandaş, Menderes Sancaklı Mahallesi'nde traktör ve römorkunun çalındığını bildirdi. Ertesi gün ise Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına gelen N.T. isimli şahıs, Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi ile Çileme Mahallesi arasında stabilize yol üzerinde bulunan tarlasında kendisine ait olmayan ve nereden geldiğini bilmediği bir römork olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, römorkun İ.G isimli şahsa ait olduğunu tespit etti ve römork şahsa teslim edildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığınca İ.G. isimli şahsa ait traktörün bulunması olayı ile ilgili araştırmalar derinleştirildi ve güvenlik kamerasından şüpheli E.K.'ya ulaşıldı. Yapılan operasyonla jandarma ekipleri E.K.'yı yakalarken, üzerinden A.B. isimli şahsa ait sahte nüfus cüzdanı çıktı. Jandarma ekipleri, E.K.'nın ifadesinden, Konya'da ikamet eden O.D. isimli suç ortağına traktörü gönderdiği ve O.D.'nin de para karşılığı üçüncü şahıslara traktörü sattığı tespit edildi. İşlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri yürütülen soruşturmada suç şebekesinin 10 traktör çaldığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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