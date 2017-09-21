  • BIST 105.002
  • Altın 146,315
  • Dolar 3,5091
  • Euro 4,1807
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 28 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

İzmir’de Yakalanan 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

» »
İzmir’de Yakalanan 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 1'i Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 1'i Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında 15 Eylül'de Anadolu Caddesi'nde, 17 Eylül'de ise Yeşillik Caddesi'nde göçmenleri taşıdığı belirlenen araçları durdurdu. Durdurulan araçlarda T.T. (48), F.Ö. (39), D.D. (32) ve Suriye uyruklu A.Z. (21) adlı organizatörler ile 43 kaçak göçmen yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 5 adet can yeleği, 3 adet şambrel ve 1 adet şişirme pompası ele geçirildi. T.T., F.Ö., D.D. ve Suriye uyruklu A.Z. adlı göçmen kaçakçıları, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenlik Güçlerinin Dikkati Faciayı Önledi21 Eylül 2017 Perşembe 11:48
  • Kapıların Dilini Düşürerek Evlere Giren 3 Kadın Hırsız Yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 11:48
  • İzmir’de Yakalanan 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı21 Eylül 2017 Perşembe 11:48
  • Bursa’da 6 Zehir Taciri Tutuklandı21 Eylül 2017 Perşembe 11:48
  • Ağaç Keserken Testereyi Ayağına Kaçırdı21 Eylül 2017 Perşembe 11:43
  • Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı21 Eylül 2017 Perşembe 11:43
  • Kargı’da Trafik Kazası21 Eylül 2017 Perşembe 11:43
  • Pakistanlı Kaçaklar Sınır Dışı Edildi21 Eylül 2017 Perşembe 11:43
  • Karabük’teki Orman Yangını 8 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı21 Eylül 2017 Perşembe 11:38
  • Yanlışlıkla Kene İlacı İçti21 Eylül 2017 Perşembe 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti