İzmir’de Yakalanan 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 1'i Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 1'i Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında 15 Eylül'de Anadolu Caddesi'nde, 17 Eylül'de ise Yeşillik Caddesi'nde göçmenleri taşıdığı belirlenen araçları durdurdu. Durdurulan araçlarda T.T. (48), F.Ö. (39), D.D. (32) ve Suriye uyruklu A.Z. (21) adlı organizatörler ile 43 kaçak göçmen yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 5 adet can yeleği, 3 adet şambrel ve 1 adet şişirme pompası ele geçirildi. T.T., F.Ö., D.D. ve Suriye uyruklu A.Z. adlı göçmen kaçakçıları, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.