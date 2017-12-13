İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası

İzmir'deki "askeri casusluk kumpas" soruşturması kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin usulsüzlüklerle...

İzmir'deki "askeri casusluk kumpas" soruşturması kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılması kapsamında 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması" kapsamında, usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, aralarında Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun'nun da bulunduğu 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamaları yer aldı. Öte yandan, 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada yargılanmaların ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

Sanıklar savunma vermeye devam ediyor

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak'a kadar sürecek ikinci celsesi görülen davaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Hakan Tırhış savunma yaptı. Uzman doktor olarak görev yapan ve KHK ile ihraç edilen sanık Tırhış, örgütle bağlantısı olmadığını ileri sürerek, "ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabım yok, örgüt okullarında okumadım. Örgütle ilişkilendirmeyi kabul etmiyorum. Bir gizli tanığın ifadeleri ile buradayım. 10-15 yıldır aynı telefonu, mail adresini ve Facebook hesabını kullanıyorum. Buralarda ne olduğum bilinir. Sanal ortamda en ufak bir örgüt lehine paylaşımım olmamıştır" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Hakan Tırhış, tahliyesini ve beraatini talep etti. Fırat Üniversitesinde Doç. Dr. olarak acil tıp uzmanıyken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Mustafa Yıldı ise örgüte üye olmadığını, himmet vermediğini, ByLock kullanmadığını ileri sürüp tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası vererek öğleden sonra devam edileceğini bildirdi.