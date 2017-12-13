İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davasında 5 Tahliye

İzmir'deki "askeri casusluk kumpas" soruşturması kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin usulsüzlüklerle...

İzmir'deki "askeri casusluk kumpas" soruşturması kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 5 sanık hakkında mahkeme heyeti tarafından tahliye kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması" kapsamında, usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, aralarında Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun'nun da bulunduğu 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamaları yer aldı. Öte yandan, 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada yargılanmaların ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

Faizsiz banka olduğu için Bank Asya'da hesap açmış

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak'a kadar sürecek ikinci celsesi görülen davaya tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan, öğle arasından sonra devam eden oturuma, tutuklu sanık Nurettin Yıldız'ın savunması ile devam edildi. Görevinden ihraç edildiğini belirten sanık Nurettin Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı idari soruşturmanın ardından FETÖ ile bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını, daha sonran göreve iade edildiğini ancak tutuklu olduğundan açığa alındığını, hiç tanımadığı bir sanığın ifadesi nedeniyle yargılandığını ileri sürdü. "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanık Yıldız, faizsiz bankacılık hizmeti sunduğundan kapatılan Bank Asya'da hesap açtırdığını, diğer bankalarla da çalıştığını, 2014'te ev satın alacağı için biriktirdiği parayı Bank Asya'ya yatırdığını, satın alacak uygun bir ev bulmasının ardından bu bankadan parasını çektiğini söyledi. Örgütle bir bağlantısının olmadığını ileri süren sanık Yıldız, tahliyesini ve beraatini talep etti.

5 sanığa tahliye

Mahkeme heyeti, bugünkü savunmaların ardından tutukluluk incelemesine geçti. Söz alan tutuklu sanıklar, tahliye taleplerinde bulundu. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, tutuklu sanıklardan Güngör Özer, Mehmet Hakan Tırhış, Erdoğan Ülke, Nafiz Koçak ve Cüneyt Öz'ün tutuksuz yargılanmasına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya önümüzdeki Cuma günü devam edilecek.