İzmir’deki Terör Operasyonunda Gözaltı Sayısı 5’e Yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen eylemde, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına...

İzmir'in Konak ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen eylemde, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde HDP öncülüğünde düzenlenen eylemde terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Alınan bilgilere göre, soruşturma kapsamında HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, dün 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, bugün soruşturma kapsamında, HDP'li 2 yöneticinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptığı inceleme sonucu, PYD/YPG'li teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu dergi, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çok sayıda kitap ve yasak yayınlar ele geçirildi. HDP İl yöneticileri ve partilerin katıldığı izinsiz eylemde, "Katliam ve işkenceye hayır. Kuruköy yalnız değildir. HDP İzmir İl Örgütü" yazılı pankartın Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de etkisiz hale getirilen PKK mensubu "Behzat" kod adlı teröristin öldürülmesine tepki amacıyla açıldığı öne sürüldü.