İzmir’den 250 Bin Çinli Turist Hedefi

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in tanıtımını yapmak amacıyla iş birliği yaptığı Çinli Ionic Media ajansının...

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in tanıtımını yapmak amacıyla iş birliği yaptığı Çinli Ionic Media ajansının temsilcilerine "2018 yılında İzmir'e an az 250 bin Çinli turist getirmenizi istiyoruz" derken, kruvaziyer turizminde İzmir'in son yıllarda sıfırlandığını belirterek turizmin canlanması için Çin'in büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası, Çin'de İzmir'in tanıtımını yapmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde iş birliği yaptığı Ionic Media ajansının temsilcileri ile bir araya geldi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, tanıtım ajansına 2018 yılında İzmir'e an az 250 bin Çinli turistin getirilmesi için çağrıda bulundu. Demirtaş, kruvaziyer turizminde İzmir'in son yıllarda sıfırlandığını belirterek, turizmin canlanması için Çin ve Rusya'nın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Öte yandan toplantıda, kesin olmamakla birlikte gelecek dönem düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuarı'nın partner ülkesinin Çin olması konusunda çalışmaların yapıldığı belirtildi.

"Kocaoğlu ile Çin'e gideceğiz"

Demirtaş, "Çin'e gelmeye hazırız ama yeter ki 2018'de burada Çinli turistleri görelim. 250 bin Çinli turisti buraya çekmek için elimizden geleni yapacağız. Bir roadshow yaptık ama yeterli değil. Çin'de önemli olan belediye başkanları. Ocak sonu şubat başı gibi belediye başkanımız Aziz Kocaoğlu ile Çin'e gideceğiz. Turist gönderen önemli kentlerde roadshow yaparak belediye başkanları ve turizmcilerle bir araya geleceğiz" dedi.

"Kruvaziyer turizminde büyük düşüş yaşandı"

İzmir'in kruvaziyer turizminde büyük düşüş yaşandığını vurgulayan Demirtaş, "Kruvaziyer turizminde İzmir'in rakamları son yıllarda ne yazık ki sıfıra düştü. İzmir daha önceki yıllarda 550 bin kruvaziyer turisti alıyordu. Turizm konusunda Oda olarak durmayacağız. Turizmin canlanması için Çin ve Rusya'nın büyük öneme sahip. Oralarda İzmir'i başarılı bir şekilde tanıtacağız" diye konuştu.

"Sadece biz varız"

2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini kaydeden Demirtaş şunları söyledi:

"6 Aralık akşamından bu yana Çin anlaşmalı ajansımız Ionic Media'nın temsilcilerine İzmir'i gezdiriyoruz. Onlara İzmir'i internet üzerinden değil yerinde tanıtıyoruz. Bunu yaparken de İzmir ve ilçelerinde turizmden ekmek yiyen kim varsa herkesle iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. Zamanları sınırlı, her ilçeye gidemiyorlar ama İzmir'i bir bütün olarak tanıtmaya da büyük önem veriyorlar. Buradan; bize sponsor olan belediyeler, ticaret odaları, sektörde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, 2018 yılı Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildi. Oda olarak bu yöndeki çalışmalarımız uzun bir süredir devam ediyor. Şu an aramızda Ionic Media var ama 7-9 Aralık tarihlerinde de Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir'e gönderdiği Çinli bir turizmci gruba ev sahipliği yaptık. Çin Ionic Media ajansı ile Odamız arasında kasım ayından başlamak üzere tanıtım ve pazarlama kampanyası başlattık. Bu tanıtım özellikle dijital medya ile desteklenecek."

Toplantıda, kesin olmamakla birlikte gelecek dönem düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuarı'nın partner ülkesinin Çin olması konusunda çalışmaların yapıldığı belirtildi.