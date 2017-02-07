  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli

» »
İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli
İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, Çanakkale'deki depremin yaşandığı andan itibaren, 83 evin hasar gördüğü Yukarıköy'e kamp kurarak yardım...

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, Çanakkale'deki depremin yaşandığı andan itibaren, 83 evin hasar gördüğü Yukarıköy'e kamp kurarak yardım çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, art arda depremlerle sarsılan Çanakkale Ayvacık'a yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı AKS 110 ekiplerinin, ilk depremin olduğu 6 Şubat gününden itibaren yıkımın büyük olması nedeniyle yardım için koştuğu Ayvacık'a bağlı 250 haneli Yukarıköy'de 83 ev oturulamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, depremde hasar gören Küçükkuyu Belediye Başkanının yardım talebi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, belediye başkanının yıkımın ağırlıklı olarak Yukarıköy'de olduğu ve bu bölgenin yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirtmesi üzerine 6 Şubat öğle saatlerinden itibaren bölgede hizmet vermeye başladı. İtfaiye Arama, Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse öncülüğündeki ekipte, 5 sağlık görevlisiyle birlikte toplam 22 personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İzmir İtfaiyesi, Yukarıköy'e 2 deprem, çadırı, 1 adet de deprem konteyneri kurdu. Birisi AKS 110 aracı olmak üzere toplam 5 araçla konuşlanan İzmir itfaiyesi, depremzedelere hem sağlık hizmeti veriyor, hem de zarar gören bölgeyi tek tek dolaşarak binaların hasar durumlarını tespit ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan deprem çadırları 40 metrekare büyüklüğünde ve her biri 30'ar kişi kapasiteli olduğu öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi burada kalan depremzedelerin battaniye ve kumanya gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca bölgedeki vatandaşların ilk sağlık kontrolleri de AKS 110 personeli tarafından deprem bölgesinde yapılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat 06.51'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bir çok köyde hasara neden olmuştu. Yaşanan artçı depremler sonrasında saat 13.58'i gösterdiğinde aynı bölgede bu kez 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Son olarak 7 Şubat sabahı 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yaşanan depremlerde 13 köyde 313 evin hasar gördüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli

İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli

İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darende Sanayi Sitesi İle İlgili İstişare Toplantısı Düzenlendi07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Maltepe Belediyesinden Kişisel Eğitim Kursları07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Marmarisli Sporcu Türkiye Yıldız Erkeklerde Üçüncü Oldu07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkiye Gruplar Kros Yarışmalarına Gidiyor07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Antalya’da ‘O Ses Türkiye’ Yarışması Heyecanı Yaşandı07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Milletvekili Nejat Koçer, Antep’e, ’Gazilik’ Unvanı Verilişinin 96’nci Yıl Dönümünü Kutladı07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Gökçek’ten Çanakkale Depremi Açıklaması07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı07 Şubat 2017 Salı 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti