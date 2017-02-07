İzmir’e 3 Madalya İle Döndüler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin genç sporcuları, İstanbul'da düzenlenen ve 347 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Gençler Salon Atletizm Şampiyonasında...

İzmir Büyükşehir Belediyesinin genç sporcuları, İstanbul'da düzenlenen ve 347 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Gençler Salon Atletizm Şampiyonasında 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye (U 20) Gençler Salon Atletizm Şampiyonasında İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yarışan sporcular başarılarıyla göz doldurdu. İstanbul Ataköy'de gerçekleşen ve 50 ilden toplam 347 sporcunun katıldığı zorlu şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcuları 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Aynursel Pınar, 60 metre engelli kategorisinde 9.52'lik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, gülle atmada Oktay Bakır 12.86'lık derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. Oktay Bakır bu başarı sayesinde 12 Şubat'ta yapılacak olan Balkan Gençler Salon Şampiyonasının kamp kadrosuna da seçilmiş oldu. Üç adım atlamada ise Medine Alper 11.90'lık derece ile bronz madalya kazandı.