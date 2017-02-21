İzmir’i Gururlandıran Tenor

İzmir Devlet Opera ve Balesi tenorlarından Levent Gündüz, 35. Fyodor Şalyapin Opera Festivalinde ayakta alkışlandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tenorlarından Levent Gündüz, 35. Fyodor Şalyapin Opera Festivalinde ayakta alkışlandı.

Rus müzik ve drama sanatını yükselten opera sanatçısı Şalyapin anısına, sanatçının doğum yeri olan Tataristan'ın Kazan kentinde, 1982'den beri düzenlenen ve Rusya'nın devam eden en eski opera festivali olan Fyodor Şalyapin Opera Festivali gerçekleşti. Festivalde performans sergileyen İzmir Devlet Opera ve Balesi tenorlarından Levent Gündüz ayakta alkışlandı.

Teklif aldı

İzmirli Tenor Levent Gündüz, şubat ayında düzenlenen Fyodor Şalyapin Opera Festivali için gerçekleşen uluslararası elemelerde ses rengi, deneyimi, oyunculuk başarısı ve yer aldığı uluslararası roller göz önünde bulundurularak kadroya seçildi ve Turandot (Puccini) Operasında Calaf, Aida (Verdi) Operasında Radames rollerini seslendirerek performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Sadece solist sanatçıları ile değil aynı zamanda opera şefleri ve rejisörleri ile de dünyanın en önemli opera etkinliklerinden sayılan Fyodor Şalyapin Opera Festivalinde dünyaca ünlü İtalyan Orkestra Şefi Stefano Romani'nin, Tatar Devlet Operası Genel Müzik Direktörü Maestro Renat Salavatov'un ve Rusya'nın en büyük rejisörü Pandzhavidze'nin yönetimindeki eserlerde yer almayı başaran Levent Gündüz, 2018 yılında 36'ncısı düzenlenecek Fyodor Şalyapin Opera Festivali için de bu yıldan teklif aldı.

LE DIV4S ile birlikte 28 Şubat'ta AASSM'DE

Dünyaca ünlü Tenor Andrea Bocelli tarafından kurulan ve dört İtalyan sopranodan oluşan "LE DIV4S" ve İzmirli Tenor Levent Gündüz, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) aynı sahnede yer alacak. İlki geçtiğimiz yıllarda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen LE DIV4S ve Levent Gündüz konseri, Hakan Şensoy şefliğinde 28 Şubat Salı günü İzmirli sanatseverlele buluşacak.