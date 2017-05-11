İzmir’in Alışveriş Merkezleri Anneler Gününe Hazır

İzmir'de, Anneler Gününe etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Hadise'nin Opimum'da bir konser vereceği öğrenilirken, Forum Bornova'nın gelenekselleşen...

İzmir'de, Anneler Gününe etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Hadise'nin Opimum'da bir konser vereceği öğrenilirken, Forum Bornova'nın gelenekselleşen çocuk kulübü oyunlarının bu haftaki konusu ise anneler olacak.

Anneler Gününe az bir zaman kalırken, annelere özel İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, kentteki alışveriş merkezleri de bazı etkinlikler planladı. Bu kapsamında, pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, İzmir Optimum'da bir konser verecek. Anneler Gününde bir şova imza atacak Hadise, güçlü sesi, dansları ve çok sevilen hit şarkıları ile hayranlarının gönlünü fethedecek. Optimum'daki Hadise konseri 14 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

Forum Bornova'da annelere özel etkinlik

Forum Bornova Alışveriş Merkezinde ise çocuk kulübü oyunlarının bu haftaki konusu ise anneler olacak. Anneler Gününe özel 14 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinliklerde, İzmirli çocuklar annelerine hediyeler yapacak, onlar için resimler çizecek. Forum Bornova yetkililer, etkinliklere tüm çocukları ve ailelerini de davet etti.

Kitaplar, doğa, tasarım, spor, çevre, teknoloji gibi pek çok temanın işlendiği Forum Bornova Çocuk Kulübünde, heykel sanatçısı, yazar, fizyoterapist, psikolog, müzisyen, bilişim uzmanı, gazeteci, dansçı gibi birçok farklı alandan konukların da her hafta sonu çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.