  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

İzmirli Kadınların 83. Yıl Coşkusu

» »
İzmirli Kadınların 83. Yıl Coşkusu
İzmirli kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

İzmirli kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanındaki törende kadınlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmirliler olarak demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve aydınlığa koşuyoruz. Bu kentten tutacağımız ayna ile Anadolu'yu aydınlatacağız" dedi.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıldönümü nedeniyle İzmir'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında ilk buluşma Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun da katıldığı törende, Öznur Korkmaz şefliğinde "100 Davulu ile 100 Kadın Ses Veriyor" ritim grubunun davul gösterisinden sonra kadınların Kültürpark'a yürüyüşü gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in kadınlarının sosyal yaşamdaki ayrıcalıklı konumuna dikkat çekti. İzmir'in, Cumhuriyet tarihi boyunca, nereden gelirse gelsin, dini-mezhebi ne olursa olsun, herkese kucak açtığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Diğer göç alan kentlerde bu durumu göremiyoruz. Bunun nedeni ne diye sorduğumuzda, karşımıza İzmir'in kadınları yani sizler çıkıyorsunuz. Bu kenti sizler ayakta tutuyorsunuz. Bizler, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İzmirliler olarak demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve aydınlığa koşuyoruz. İzmir'den tutacağımız ayna ile Anadolu'yu aydınlatacağız. Ege'den, Akdeniz'den, Trakya'dan başlayan aydınlık yürüyüşü Anadolu'yu aydınlatacak. Biz İzmir'iz, Anadolu'yuz, Türkiye'yiz" dedi.

"Öncü olmak zorundayız

Türkiye'nin bugün, eğitimli insanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz dönemden çok daha güçlü ve çok daha zengin olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Öncü olmak, çalışmak, üretmek zorundayız. Gençliğimden bu yana ülkenin kalkınacağına olan inancımı sürdürüyorum. Norveç kadar bir kentte belediye başkanı oldum. "Bu kenti kalkındıracağım" dedim; önce emekledik, sonra ayağa kalkıp yürüdük, şimdi de koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmirli Kadınların 83. Yıl Coşkusu05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Başkan Okumuş, Şehir Kapılarını Tanıttı05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Yahyalı’da Yeni Yollar Açılmaya Devam Ediyor05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Kitap Kurtları Ödüllendirildi05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Atakum’dan Engellilere Özel Program05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • "Her 100 Kadından 47’si Şiddet Görüyor"05 Aralık 2017 Salı 14:24
  • (Güncelleme) Başkan Akyürek, Bozkır Yatırımlarını İnceledi05 Aralık 2017 Salı 14:24
  • Özbekistan’a Gelen Turistlere 30 Günlük Vize Verilecek05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Karaman’da Larende Hanımlar Lokali Tamamlandı05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • En İyi Kayyum Belediyesi Ödülü Bismil Belediyesine Verildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti