İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu

İzmir'de, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 1'inci yılında meydanlara toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya...

İzmir'de, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 1'inci yılında meydanlara toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İzmirliler Konak Meydanı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar demokrasi nöbeti tuttu. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki konuşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Sabah ezanın okunmasının ardından tarihi Konak Camii'ne geçen vatandaşlar, hep beraber sabah namazı kıldı. Milli birlik ve beraberliğin simgelendiği demokrasi nöbetine ara veren İzmirliler, akşam saatlerinde Konak Meydanı'na toplanarak demokrasi nöbetine kaldıkları yerden devam edecek.