  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 25 °C

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu

» »
İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu
İzmir'de, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 1'inci yılında meydanlara toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya...

İzmir'de, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 1'inci yılında meydanlara toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İzmirliler Konak Meydanı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar demokrasi nöbeti tuttu. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki konuşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Sabah ezanın okunmasının ardından tarihi Konak Camii'ne geçen vatandaşlar, hep beraber sabah namazı kıldı. Milli birlik ve beraberliğin simgelendiği demokrasi nöbetine ara veren İzmirliler, akşam saatlerinde Konak Meydanı'na toplanarak demokrasi nöbetine kaldıkları yerden devam edecek.

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Sonrası Sabah Namazında Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 05:43
  • Kocaeli’de 15 Temmuz Anma Etkinliklerinin İlk Günü Sona Erdi16 Temmuz 2017 Pazar 05:33
  • Van’da 15 Temmuz Programı16 Temmuz 2017 Pazar 05:28
  • Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlar Sabah Namazını Meydanda Kıldı16 Temmuz 2017 Pazar 05:23
  • Ankara Büyükşehir Belediyesinden “15 Temmuz Yürüyüşü”16 Temmuz 2017 Pazar 05:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir’in Eşi Ve Kızıyla Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 04:53
  • Orhaneli 15 Temmuz Gecesi Binlerce Kişiyle Yine Meydandaydı16 Temmuz 2017 Pazar 04:48
  • Vezirköprü’de Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 04:48
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Heyecanlı Bekleyiş16 Temmuz 2017 Pazar 04:43
  • Komandoları Ankara’ya Göndermeyen Çardaklılar Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 04:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti