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İzmirliler Demokrasi Nöbeti Tutacak

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İzmirliler Demokrasi Nöbeti Tutacak
15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde binlerce İzmirli, Konak Meydanı'nda yeniden demokrasi nöbeti tutacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde binlerce İzmirli, Konak Meydanı'nda yeniden demokrasi nöbeti tutacak. AK Parti İzmir İl Teşkilatı da, demokrasi nöbetlerinde vatandaşlar tarafından yazılan mektupların derlendiği "Nöbet Defteri'nden 15 bin adet dağıtacak.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve il yönetimi, Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaparak 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde İzmir'de düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi. Binlerce İzmirlinin, tıpkı geçen yıl demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi yarın da Konak Meydanı'nda toplanacağını kaydeden Delican, nöbetin pazar gecesi de tutulacağını söyledi. Öte yandan, geçen yıl demokrasi nöbetlerinde vatandaşların yazdığı mektuplar da derlenerek "Nöbet Defteri" haline getirildi. 15 bin adet Nöbet Defteri, yarın akşam vatandaşlara dağıtılacak.

"Ders zili çalmıştır bir kere"

"Ders zili çalmıştır bir kere. 15 Temmuz'un yıldönümünde 81 ilimizde olduğu gibi, İzmirimizde de koroların en büyüğü oluşacak, ortaya çıkan milli şuur, ortak ses; ders vermeye devam edecektir" diyen Delican, İzmir'in demokrasinin kenti, sözünün eri olduğunu söyledi. Delican, "Unutmamak ve unutturmamak söz konusu olduğunda da, bu kentin nelere kadir olabileceğini biliyoruz. Biliyorum ki; 15 Temmuz destanının birinci yılında da İzmir farkını yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi, bu farkı yaşatmaya, zulmü alkışlayanlara inat, şanlı bayrağımızı da alarak bir araya gelmeye, bu meydanda kenetlenmeye davet ediyorum. Valiliğimizin hazırlıkları tamamlandı. Biz de teşkilat olarak çağrımızı yapıyor ve o günün anlam ve önemine yakışır geçmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kan bağışına davet

Kızılay ile birlikte, 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek için 1 milyon kişiye ulaşmayı amaçladıkları kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyleyen Delican, vatandaşlara da bu anlamlı etkinlik için çağrıda bulundu. Başkan Bülent Delican, bugün saat 20.00-24.00 saatleri arasında il başkanlığı binasında Kızılay ile birlikte gerçekleştirecekleri kan bağışı etkinliğine tüm İzmirlileri davet etti.

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Tutacak

İzmirliler Demokrasi Nöbeti Tutacak

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